Wetter : Noch keine Entscheidung über Hitzerekord in Lingen

Ein Jahr nach den historischen 42,6 Grad in Lingen steht der deutsche Hitzerekord weiter auf der Kippe.

von dpa

22. Juli 2020, 14:04 Uhr

Lingen (Ems) | Weil Zweifel an dem Wert bestehen, wird die Rekordmarke zurzeit überprüft. „Das wird noch viele Monate dauern“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes.

Am 25. Juli 2019 wurde in Lingen mit 42,6 Grad die höchste jemals in Deutschland gemessene Temperatur registriert. Trotz Bedenken vieler Experten, der Wert könnte durch einen eher ungeeigneten Standort der Messstation verfälscht worden sein, hielt der Deutsche Wetterdienst lange an der Messung fest.

Inzwischen seien aber verstärkt Zweifel aufgekommen, sagte der Sprecher. Noch bis Jahresende sollen die Messwerte mit Ergebnissen eines zweiten Sensors verglichen werden. Sollte es große Unterschiede geben, könnte der Hitzerekord wieder aberkannt werden. Die Messwerte der Lingener Station werden seit Juni nicht mehr veröffentlicht. Im nächsten Frühjahr will der Deutsche Wetterdienst eine neue Station in Lingen an einem anderen Standort eröffnen.