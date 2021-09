Geldstrafe : Fußfetischist ruft 1200-mal den Gesundheitsdienst an

Beratungs-Hotline missbraucht: Ein britischer Fetischist wurde verurteilt, weil er 1200-mal den Gesundheitsdienst anrief – um über seine Füße zu reden.

Worthing | Ein Fußfetischist, der mehr als 1200 Mal unnötig bei einer Beratungs-Hotline des britischen Gesundheitsdiensts NHS angerufen hat, ist zu 16 Wochen Gefängnis verurteilt worden. Das entschied ein Gericht in der südenglischen Stadt Worthing am Montag. Was war passiert? Der 45-Jährige gab zu, in 1263 Fällen unter falschem Vorwand und Angabe falscher...

