Lambrecht in Rheinland-Pfalz : Fünf Menschen sterben bei Wohnungsbrand

Fünf Menschen sind bei einem Brand in Rheinland-Pfalz ums Leben gekommen.

von Christian Ströhl

08. Februar 2019, 05:50 Uhr

Lambrecht | Bei einem Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses im rheinland-pfälzischen Lambrecht sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer brach am Donnerstag um 23.30 Uhr aus noch ungeklärten Gründen aus, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Freitagmorgen mitteilten. "Es sind keine Kinder dabei", sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Nähere Informationen zu den Toten konnte er noch nicht geben. "Es sind noch nicht alle identifiziert."

Tot in einem Zimmer

In einer Mitteilung der Feuerwehr heißt es, dass starke Rauch- und Hitzeentwicklung den Einsatzkräften die Löscharbeiten erschwert hätten. In einem Zimmer hinter dem Brandherd fanden die Einsatzkräfte fünf Personen vor. Diese seien unverzüglich aus der Brandwohnung gebracht und dem Rettungsdienst übergeben worden. Trotz aller medizinischen Bemühungen konnte durch den Notarzt nur noch der Tod festgestellt werden.

Der Brand sei von Bewohnern aus dem Haus gemeldet worden, sagte der Sprecher. Die anderen Wohnungen seien geräumt worden. Verletzungen hätten die übrigen Bewohner nicht erlitten.Durch den Einsatz der Feuerwehrkräfte war der Brand gegen 0 Uhr unter Kontrolle.

Verheerende Brände

Wohnhausbrände mit derart verheerenden Folgen sind in Deutschland sehr selten. Es gab aber mehrfach Fälle, die bundesweit für Aufsehen sorgten: So kamen im Oktober 2015 bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Pforzheim (Baden-Württemberg) vier Bewohner ums Leben – vermutlich durch den falschen Umgang mit einem Heizstrahler. Im März 2013 starben bei einem Wohnungsbrand in Backnang in Baden-Württemberg eine Frau und sieben ihrer Kinder im Alter von 6 Monaten bis 17 Jahren. Auch in diesem Fall verursachten die Hausbewohner das Feuer nach Ansicht der Ermittler versehentlich selbst.

(mit dpa)