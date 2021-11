Popstar : Freudentränen bei Adele in TV-Show

Das war ein emotionaler Moment für Sängerin Adele: In einer mit Promis gespickten TV-Show traf sie eine alte Bekannte wieder.

London | Sängerin Adele (33) hat unter Freudentränen ihre frühere Lehrerin wiedergetroffen. „Sie war so verdammt cool, so einnehmend, und sie hat es geschafft, dass wir uns kümmern, und wir wussten, dass sie sich um uns und solche Sachen kümmert“, sagte die Britin in der ITV-Show „An Audience with ... Adele“, die der TV-Sender am Sonntagabend ausstrahlte. Z...

