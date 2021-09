Kriminalität : Frauenleiche in Hamm - Verdächtiger wieder entlassen

Die Leiche einer jungen Frau wird in Hamm gefunden. Das Gewaltopfer ist nur spärlich bekleidet. Ein zuvor festgenommener Mann ist nun wieder frei. Eine Aktion mit Tauchern bleibt erfolglos.

Hamm | Ein nach dem Fund einer Frauenleiche in Hamm festgenommener 27-Jähriger ist wieder frei. Der Tatverdacht gegen den Mann konnte bisher nicht erhärtet werden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Mann sei aus dem Gewahrsam entlassen worden. Die 25-Jährige war am Sonntag tot und nur spärlich bekleidet in einer Grünanlage gefunden worden. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.