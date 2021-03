Zwei Jugendliche tatverdächtig : 14-Jährige tot in der Seine entdeckt – die Tat schockiert ganz Frankreich

Das Opfer wurde in einen Hinterhalt gelockt und dann von zwei Jugendlichen in die Seine geworfen. Das Mädchen ertrank.

Argenteuil | Ein grausames Verbrechen erschüttert Frankreich: Nach dem Fund der Leiche einer 14-Jährigen in der Seine bei Paris werden immer Details bekannt. "Sie haben keine unmittelbare Reue gezeigt", sagte der zuständige Staatsanwalt, Éric Corbaux, sichtlich erschüttert über die beiden jugendlichen Tatverdächtigen am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Die beide...

