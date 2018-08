Schiff liegt stabil : Frachter läuft in Oldenburg auf Grund

In der Nacht zum Sonntag ist im Küstenkanal in Oldenburg ein Frachter auf Grund gelaufen.

von dpa

26. August 2018, 15:28 Uhr

Oldenburg | Die Ursache war laut Polizeiangaben auch am Sonntag noch nicht bekannt. Das Binnenschiff habe sich unmittelbar vor einer Schleuse befunden, als es leckschlug. «Mittlerweile befindet es sich aber in einer stationären Lage», erklärte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Damit gehe keine Gefahr mehr von dem Schiff aus - weder für Menschen, noch für die Umwelt.

Am Montag werde gemeinsam mit dem Wasserschifffahrtsamt überlegt, wie das Wasser aus dem Laderaum abgepumpt werden könne. Die «Nordwest-Zeitung» hatte zuvor berichtet, dass der Frachter geschredderte Autobatterien geladen habe.