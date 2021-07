Hochwasser : Aufräumen nach der Flut – Zahl der Toten nochmals gestiegen

Während die Zahl der Toten nach den verheerenden Fluten im Westen Deutschlands steigt, versuchen sich die Menschen in den betroffenen Regionen ein Bild zu machen. Die Aufräumarbeiten haben vielerorts begonnen.

Ahrweiler/Erftstadt | Während sich die Wassermassen aus vielen Flutgebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz langsam zurückziehen, wird in den Trümmern der Katastrophengebiete weiterhin nach Todesopfern gesucht. Bis zum Samstagabend stieg diese Zahl auf mindestens 156. Mehr zum Thema: Liveblog: Alle Entwicklungen in den Unwettergebieten Spektakuläre ...

