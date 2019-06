Empörung nach Fall von häuslicher Gewalt : Frau bringt Waffen ihres gewalttätigen Mannes zur Polizei und wird festgenommen

Als sie die Waffen abgibt, nehmen die Beamten die Frau wegen Diebstahls fest und inhaftieren sie sechs Tage lang.

von afp

25. Juni 2019, 06:32 Uhr

Miami | Weil sie die Schusswaffen ihres mutmaßlich gewalttätigen Ehemannes der Polizei übergab, ist in den USA eine Frau festgenommen und des Diebstahls beschuldigt worden. Das Vorgehen der Polizei gegen die 32-jährige Courtney Irby im US-Bundesstaat Florida sorgte am Montag für Aufsehen und Empörung.

Aggressionen nach Scheidungstermin

Irby hatte laut der Zeitung "Lakeland Ledger" Mitte Juni die Schusswaffen ihres Mannes, mit dem ein Scheidungsverfahren läuft, aus dessen Wohnung entwendet und in einem Polizeirevier abgegeben. Sie fürchtete, der Mann könnte die Waffen gegen sie oder ihre Kinder einsetzen. Am Vortag hatte er nach einem Scheidungstermin dem Bericht zufolge mit seinem Auto ihr Fahrzeug gerammt und versucht, sie von der Straße abzudrängen. Er wurde festgenommen, kam aber unter der Auflage frei, seine Waffen abzugeben.

Mann erstattet Anzeige

Irby zweifelte, dass er das tun würde – und schritt selbst zur Tat. Als sie die Waffen im Kommissariat abgeben wollte, wurde sie aber wegen Diebstahlsvorwürfen festgenommen und blieb sechs Nächte hinter Gittern. Die Polizei hatte ihren Ehemann kontaktiert, der daraufhin Anzeige erstattete.

HO

Empörung über Festnahme



Die demokratische Regionalabgeordnete Anna Eskamani kritisierte das Vorgehen der Behörden am Montag scharf und rief die Staatsanwaltschaft auf, das Verfahren gegen Irby einzustellen. Die Frau habe die Hilfe der Polizei gesucht und sich und ihre Kinder schützen wollen, schrieb Eskamani in einem Brief an die Staatsanwaltschaft. "Wir sollten empört über ihre Festnahme sein, und ich fordere Sie auf, nicht weiter gegen sie zu ermitteln." Es handle sich um einen "beängstigenden Präzedenzfall", dass jemand dafür bestraft werde, sich vor häuslicher Gewalt schützen zu wollen.