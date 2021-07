Vor Einkaufszentrum : Autofahrer crasht in Flensburg in Freizeitgruppe – Kinder schwer verletzt

In Flensburg ist ein älterer Autofahrer auf einem Parkplatz vor einem Einkaufszentrum in eine Freizeitgruppe aus Niedersachsen gefahren. Eine Betreuerin wurde dabei lebensgefährlich, drei Kinder schwer verletzt.

Flensburg | Schwerer Unfall in Flensburg: Auf dem Parkplatz eines großen Einkaufszentrums ist am Samstagnachmittag ein älterer Autofahrer in eine Freizeitgruppe aus Niedersachsen gefahren. Das Unglück geschah als der Mann auf einem Behindertenparkplatz einparken wollte und dabei offenbar Gas und Bremse verwechselte. Das Fahrzeug fuhr daraufhin in eine Freizeit...

