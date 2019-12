Sport um vier Uhr nachts? : Ungewöhnliche Aktivität: Fitnessarmband entlarvt Fremdgeher

Die Betrogene machte den Fall nun auf Twitter öffentlich – und erntet dafür viele Reaktionen.

von Katharina Preuth

10. Dezember 2019, 12:23 Uhr

Dallas | Es war ein Weihnachtsgeschenk von ihm für sie. Das Paar wollte sich durch gemeinsame Fitnessarmbänder zu mehr Sport motivieren. Beide Armbänder waren miteinander synchronisiert. Das wurde dem Mann zum Verhängnis.





Wie US-Sportreporterin Jane Slater weiter auf Twitter schreibt, stand sie mit Ballons um vier Uhr früh vor der Wohnung ihres Freundes. Sie wollte ihn zum Geburtstag überraschen. Da habe sie sich schon gewundert, dass er nicht zu Hause war.



"Ich könnte ein Buch schreiben"

Ein Blick auf das Fitnessarmband zeigte: Für diese späte Stunde war er ungewöhnlich aktiv. Das war das Ende der Beziehung. Sie fügt noch hinzu: "Wünschte die Geschichte wäre nicht wahr". Für ihren Tweet erntete die Football-Reporterin mehr als 470.000 Likes und knapp 46.000 Retweets.

Motiviert durch die vielen Reaktionen eröffnete Slater in einem Kommentar unter ihrem Tweet, dass sie schon öfter Ärger mit Ex-Freunden hatte. Einmal, so schreibt sie, hat einer ihrer Verflossenen betrunken eine andere Frau mit nach Hause gebracht. Er hatte nur vergessen, dass Slater dort war. Sie beide wollten eigentlich am nächsten Tag zusammen in die Kirche. "Ich könnte ein Buch schreiben", sagt sie selbst.