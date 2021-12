Im Kreis Verden : Polizeieinsatz in Niedersachsen – Mann und Frau tot in Wohnhaus entdeckt

In Fischerhude in Niedersachsen sind in einem Wohnhaus zwei Leichen entdeckt worden. Die Polizei ist mit zahlreichen Beamten im Einsatz.

Fischerhude | Die Polizei hat am Dienstagabend bei einem Großeinsatz in Fischerhude im niedersächsischen Kreis Verden zwei Leichen in einem Haus entdeckt. Es handele sich um einen Mann und eine Frau, wie eine Polizeisprecherin sagte. Über die Todesursache wurde noch nichts mitgeteilt. Zuvor war eine Frau verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Es soll eine ...

