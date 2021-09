Schwerer Unfall : Feuerwehr prallt in Jülich gegen Lkw - Neun Verletzte

Ein Feuerwehrauto fährt in Nordrhein-Westfalen einen Einsatz zu einem brennenden Haus. Auf dem Weg kommt es zu einer Kollision mit einem Lkw. Neun Verletzte sind die traurige Bilanz.

Jülich | Neun Verletzte, ein zerstörtes Löschfahrzeug, ein ramponiertes Sonnenstudio und Sachschaden in sechsstelliger Höhe: Die Einsatzfahrt eines Feuerwehrfahrzeugs zu einem brennenden Wohnhaus in der nordrhein-westfälischen Kleinstadt Jülich ist am Montagabend nach einer heftig Kollision mit einem mit Zuckerrüben beladenen Lkw vorzeitig zu Ende gegangen....

