Feuer in Lagerhalle : Riesige Rauchwolke über Berlin: Dong-Xuan-Center brennt

Die Feuerwehr ist zu einem Großeinsatz angerückt. Die Rauchsäule ist über weite Teile der Hauptstadt zu sehen.

von dpa und lod

04. Juli 2019, 14:43 Uhr

Berlin | An einer Lagerhalle in Berlin-Lichtenberg ist am Donnerstag ein großes Feuer ausgebrochen. 150 Einsatzkräfte seien vor Ort beziehungsweise auf der Anfahrt, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Es brenne eine Fläche von rund 5000 Quadratmetern. Bisher gehe man davon aus, dass niemand verletzt wurde.

Auf Fotos im Internet war eine große Rauchsäule hinter dem Alexanderplatz zu sehen. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, geriet zunächst ein Container in Brand. Das Feuer habe dann auf die Lagerhalle übergegriffen.



Die Feuerwehr geht davon aus, dass es sich bei der Halle um das Dong-Xuan-Center handelt, in dem es bereits im Jahr 2016 zu einem Großbrand gekommen war. Auf dem Gelände des Asia-Marktes stand im Mai 2016 eine Lagerhalle von 7000 Quadratmetern in Flammen. Menschen wurden dabei nicht verletzt.



Wir aktualisieren diesen Artikel fortlaufend