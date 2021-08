Brände : Feuer in Südeuropa bringen Urlauber in Not

In Südfrankreich haben große Brände Anwohner und Urlauber aus ihren Quartieren vertrieben, auch in Italien lodern Feuer. Die Zahl der Opfer steigt. In Schweden dagegen sorgt Regen für Überflutungen.

Acquaro | Der Kampf gegen die Flammen in Südeuropa geht mit voller Kraft weiter. Besonders kritisch war die Lage am Mittwoch in Frankreich und Italien, wo es weitere Opfer gab. In Griechenland fraßen sich die Flammen an eine Ortschaft heran. FRANKREICH Die andauernden Waldbrände in Südfrankreich haben zwei Todesopfer gefordert. Außerdem seien 24 Anwohner ...

