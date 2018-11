Konzert in Dessau : Feine Sahne Fischfilet verschenkt Karten an Kinder von AfD-Fans

Eine traurige Nachricht eines Fans, der keine Karte bekommen hatte, brachte die Band auf die besondere Idee.

von Ankea Janßen und dpa

02. November 2018, 21:55 Uhr

Dessau | Am kommenden Dienstag tritt die Rostocker Band Feine Sahne Fischfilet in Dessau auf. Die Karten für das Konzert in der Alten Brauerei waren schnell ausverkauft. Die Band verschenkt jedoch einige Gästelistenplätze an ganz besondere Fans.

Kinder von AfD- und CDU-Wählern kommen auf die Gästeliste

Auf ihrer Facebook-Seite gab die Band bekannt, dass sie insgesamt 20 Gästelistenplätze an Kinder von CDU- und AfD-Wählern verlosen wird. "Was könnt ihr schon für eure Eltern? Nix nämlich. ", heißt es dort.

Ausschlaggebend für diese Aktion sei eine Nachricht eines traurigen Fans gewesen, der keine Karte mehr bekommen habe und sich über seine Eltern beschwerte, die die AfD befürworten würden.

Um sich für die Freikarten zu bewerben, sei lediglich eine private Nachricht über Facebook an die Band notwendig. "Wir brauchen da jetzt nicht irgendnen Nachweis oder den Parteiausweis, sondern wir setzen auf eure Ehrlichkeit und Story."

Die Punkrockband aus Mecklenburg-Vorpommern engagiert sich seit Jahren gegen Rechtsextremismus. Ihr werden aus früherer Zeit gewaltverherrlichende Texte vorgeworfen, von denen sich die Band aber inzwischen distanzierte.

Konzert stand auf der Kippe

Das Feine Sahne Fischfilet-Konzert in Dessau stand für kurze Zeit auf der Kippe. Ursprünglich plante das ZDF einen Auftritt im Bauhaus Dessau. Die Stiftung Bauhaus lehnte das Konzert jedoch ab, nachdem rechte Gruppierungen zum Protest aufgerufen hatten. Man habe Rechtsradikalen keine Plattform bieten und das Gebäude als Weltkulturerbe schützen wollen. CDU und AfD unterstützen die umstrittene Entscheidung. Die AfD bezeichnete Feine Sahne Fischfilet als "linksextreme Hetzband".