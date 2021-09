15-jähriger Tatverdächtiger : 16-Jährige getötet: Festnahme im Fall Wiktoria aus Sachsen

Im Fall der vor einer Woche getöteten 16-jährigen Wiktoria im Landkreis Bautzen (Sachsen) wurde am Donnerstag ein Tatverdächtiger festgenommen.

Bautzen | Dabei handelt es sich um einen 15 Jahre alten Deutschen aus Großröhrsdorf, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Görlitz mitteilten. Am Vormittag sei die Wohnung des Jugendlichen durchsucht worden, er soll einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Beamte hatten die Jugendliche nach einem Hinweis am 15. September schwer verletzt im Bereich eines G...

