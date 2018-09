Fahndungserfolg : Fall Maria H.: Gesuchter Mann in Italien festgenommen

Dem aus Blomberg stammenden Mann wird vorgeworfen, 2013 mit dem damals 13 Jahre alten Mädchen verschwunden zu sein.

von dpa

07. September 2018, 13:34 Uhr

Freiburg | Der im Fall der jahrelang verschwundenen Maria H. aus Freiburg international gesuchte Mann ist in Italien festgenommen worden, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Freitag mitteilte. Dem aus Blomberg in Nordrhein-Westfalen stammenden Mann wird vorgeworfen, im Mai 2013 mit dem damals 13 Jahre alten Mädchen verschwunden zu sein.



