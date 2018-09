Verbindung Gedser-Rostock betroffen : Fahndung der Polizei: Fähren nach Deutschland eingestellt

Der Fährverkehr zwischen Deutschland und Dänemark ruht. Die Polizei fahndet nach drei gefährlichen Personen.

von dpa

28. September 2018, 15:19 Uhr

Kopenhagen | Wegen einer Polizeiaktion sind Teile des Fährverkehrs zwischen Dänemark, Deutschland und Schweden am Freitagnachmittag eingestellt worden. Das teilte die Polizei in Kopenhagen mit.

Betroffen seien die Verbindungen Gedser-Rostock, Helsingør-Helsingborg und Rødby-Puttgarden. Auch die Storebæltsbrücke und die Öresundbrücke nach Schweden seien gesperrt worden. Grund sei die Fahndung nach flüchtigen Personen, meldete der Dänische Rundfunk.

Wie die Polizei Kopenhagen in einer Pressemitteilung am Nachmittag mitteilte, läuft eine Fahndung nach einem schwarzen, in Schweden zugelassenen Volvo V90. In dem Fahrzeug sollen sich drei schwer kriminelle Personen befinden. Die Polizei rät davon ab, mit den Personen in Kontakt zu treten, sondern sofort die Polizei zu kontaktieren. Weitere Informationen könne man derzeit noch nicht veröffentlichen, heißt es in der Mitteilung. Laut der schwedischen Zeitung Aftonbladet soll es sich um einen Entführungsfall handeln.