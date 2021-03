E-Mail falsch adressiert : „Was für Arsch...“: FDP-Kandidat beschimpft Klimaaktivisten – versehentlich

Der Stuttgarter FDP-Landtagswahlkandidat Thilo Scholpp hat "Fridays for Future"-Aktivistinnen beleidigt.

Stuttgart | Die Reaktion kam mindestens so schnell wie überraschend: Mit einer versehentlich weitergeleiteten Antwort hat der Stuttgarter FDP-Landtagswahlkandidat Thilo Scholpp den Groll von jungen Klimaaktivisten auf sich gezogen. Die Stuttgarter Gruppe von Fridays for Future hatte Ende Januar Fragebögen zur Klimapolitik an die Direktkandidaten der Stuttgarte...

