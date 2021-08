Wetter : Extremhitze in Südeuropa: Italien kämpft weiter gegen Brände

In Italien und der Türkei kämpfen Feuerwehrleute schon länger gegen Waldbrände. Nun sind durch die Trockenheit aufgrund der Hitzewelle in Griechenland auch Brände ausgebrochen.

Rom | Hunderte Feuerwehrleute haben am Sonntag auf Sizilien weiter gegen die verheerenden Waldbrände gekämpft. Etwas mehr als 800 Menschen seien im Einsatz, teilte die Feuerwehr am Vormittag mit. In den zurückliegenden zwölf Stunden seien die Helfer mehr als 230 Mal wegen Buschfeuern ausgerückt. Landesweit flogen Löschflugzeuge aus der nationalen Flotte ...

