Oli Sanne und Jil Rock : Ex-Bachelor verliert sein Herz an Ex-DSDS-Kandidatin

View this post on Instagram

My better half. And the other half is yours! ️ Irgendwann, wenn man es am Wenigsten erwartet, passieren Dinge, die man nicht mal in den schönsten Träumen hat kommen sehen. Ich wünsche jedem dieses Glück! Danke, mein Goldschatz! @oliversanne.coaching ______________________________________ #couple #love #fullfilled #happiness