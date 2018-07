Giro-Karte für die Kollekte : Evangelische Kirche lässt digitalen Klingelbeutel patentieren

Nur Bares ist Wahres – dieser Satz könnte in protestantischen Gottesdiensten bald Geschichte sein.

von dpa

04. Juli 2018, 15:57 Uhr

Berlin | Die evangelische Kirche in Berlin hat jetzt einen digitalen Klingelbeutel beim Deutschen Patentamt angemeldet. Kirchenbesucher sollen damit in Zukunft per Giro- oder Kreditkarte in die Kollekte einzahlen können.

Vor allem in ländlichen Regionen sei es immer schwerer und teurer, Bargeld zur Bank zu bringen, begründete die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) am Mittwoch den neuen Zahlungsverkehr zwischen Taufbecken und Altar. Ziel sei die Einführung des bargeldlosen Bezahlens bis Ende des Jahres.

Im Griff des neuen Klingelbeutels wurde zusätzlich zum traditionellen Stoffsack ein Display eingebaut, über das Kirchenbesucher kontaktlos und ohne PIN mit ihrer Karte einzahlen könnten, hieß es. Beten und Gutes tun – mit dem Geldsammeln werde die Fürbitte konkret, sagte Berlins Bischof Markus Dröge. Der Klingelbeutel füge sich nahtlos in die Liturgie ein.

Die Digitalkollekte baue auf die Sicherheitsstandards im Zahlungsverkehr auf, sagte Thomas Katzenmayer, Vorstandschef der Evangelischen Bank und Partner des Klingelbeutel-Projekts. Nun überlegt die Kirche nach eigenen Angaben, die digitale Kollekte auf ganz Deutschland auszuweiten. Angedacht seien eine bundesweite Kollekten-App sowie Stationen für bargeldlose Spenden an den Kirchenausgängen.