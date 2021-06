Kriminalität : Nach Schüssen in Espelkamp: 52-Jähriger in U-Haft

Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter festgenommen, der am Donnerstag zwei Menschen erschossen haben soll. Das Motiv für die Tat liegt laut Mordkommission im familiären Bereich.

Espelkamp | Unter dem Verdacht des zweifachen Totschlags im ostwestfälischen Espelkamp sitzt ein 52-jähriger Mann aus Diepenau in Niedersachsen seit Freitag in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Bielefeld erließ gegen den dringend Tatverdächtigen Haftbefehl, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Bielefeld mitteilten. Nach dem derzeitigen Ermittlungs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.