Todesstrafe in USA : Erste Hinrichtung in Oklahoma seit mehr als sechs Jahren

Erst seit Anfang 2020 dürfen im US-Bundesstaat Oklahoma wieder Hinrichtungen mit der Giftspritze durchgeführt werden, nachdem es zuvor zu Pannen kam. Nun wurde ein verurteilter Mörder hingerichtet.

McAlester | Erstmals seit mehr als sechs Jahren haben die Behörden im US-Bundesstaat Oklahoma wieder einen Todeskandidaten hinrichten lassen. Der verurteilte Mörder John Marion Grant wurde in einem Gefängnis in McAlester mit einer Giftspritze getötet, wie die Zeitung „The Oklahoman“ berichtete. Der heute 60-Jährige war 1999 wegen Mordes an einer Mitarbeiterin ...

