Kriminalität : Erschütternde neue Details im Fall Everard

Der Fall sorgte landesweit für Trauer und Wut: Sarah Everard wurde auf dem Heimweg entführt, vergewaltigt und getötet. Der geständige Täter ist Polizist. Es kommen nun schockierende Details ans Licht.

London | In die Falle gelockt und ermordet: Ein Polizist hat nach Darstellung der Anklage eine Festnahme inszeniert, um die Londonerin Sarah Everard zu vergewaltigen und zu töten. Der 48-Jährige habe im März so getan, als kontrolliere er die junge Frau wegen eines Verstoßes gegen die damaligen Corona-Regeln, sagte Staatsanwalt Tom Little am Mittwoch vor dem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.