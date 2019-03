Fall massenhaften Kindesmissbrauchs : Ermittler finden weitere Datenträger auf Campingplatz in Lügde

Bei der Spurensuche in Lügde haben Ermittler mehrere Asservate sichergestellt, die nun ausgewertet werden.

von dpa

01. März 2019, 18:27 Uhr

Lügde | Im Fall des massenhaften Kindesmissbrauchs in Lügde bei Detmold haben die Ermittler bei der erneuten Spurensicherung auf dem Campingplatz eine zweistellige Zahl von Gegenständen sichergestellt. Diese würden nun ausgewertet, teilten die Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld am Freitag mit.

Bei den erneuten, dreitägigen Durchsuchungen fanden die Ermittler auf der Parzelle des Hauptverdächtigen CDs, Disketten, SIM- und SD-Karten sowie Unterlagen. In der Unterkunft eines zweiten Beschuldigten wurden demnach einige Gegenstände entdeckt. Eine genaue Zahl der sichergestellten Asservate wurde nicht genannt.

Spurensuche abgeschlossen

Die mutmaßlichen Tatorte sollten weiter abgesperrt bleiben, weitere Durchsuchungen seien aber derzeit nicht geplant. Die Ermittler wollen allerdings einige der minderjährigen Opfer erneut befragen. "Es sollen damit aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse Verbindungen geklärt und Hinweise erlangt werden", hieß es.

Nach massiven Versäumnissen bei der Ermittlungsarbeit der zunächst zuständigen Kreispolizei hatte sich der Fall immer mehr zu einem Polizeiskandal ausgeweitet. Nach und nach waren Pannen bekannt geworden: So verschwanden 155 Datenträger aus einem nicht gesicherten Raum bei der Polizei Lippe.

Mehr als 1000 Fälle sexuellen Missbrauchs

Seit 2008 waren den bisherigen Erkenntnissen zufolge auf dem Campingplatz an der Landesgrenze zu Niedersachsen mindestens 31 Kinder im Alter von 4 bis 13 Jahren in mehr als 1000 Fällen Opfer sexuellen Missbrauchs geworden. Drei Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Ermittelt wird zudem gegen einen 16-jährigen, der kinderpornografisches Material besessen haben soll, das auf dem Campingplatz entstanden ist. Weitere Ermittlungsverfahren laufen gegen zwei Beschuldigte wegen Beihilfe und gegen eine Person wegen Strafvereitelung.