Zollernalbkreis : Erdbeben auf der Schwäbischen Alb reißt Anwohner aus dem Schlaf

In Teilen der Schwäbischen Alb hat sich in der Nacht zum Montag ein leichtes Erdbeben ereignet.

von dpa

04. November 2019, 09:01 Uhr

Albstadt | Ein leichtes Erdbeben hat in der Nacht zum Montag Teile der Schwäbischen Alb erschüttert. Das Epizentrum des Bebens der Stärke 3,8 lag nördlich von Albstadt (Zollernalbkreis), wie der Erdbebendienst Südwest am Montag mitteilte. Die Erdstöße um 1.59 Uhr seien vermutlich im Umkreis von etwa 30 Kilometern zu spüren gewesen. Schäden waren der Polizei zufolge zunächst nicht bekannt. Erst im Sommer hatte die Erde in der Bodenseeregion mehrmals gebebt. Das stärkste Erdbeben erreichte Ende Juli einen Wert von 3,7.