Neue Epidemie : Ebola-Ausbruch im Kongo – Junge an Virus gestorben

Anfang Mai hatte die Demokratischen Republik Kongo seinen zwölften Ebola-Ausbruch für beendet erklärt. Nun ist ein Junge an dem Virus gestorben. Wie die Epidemie eingedämmt werden soll.

Beni | In der Demokratischen Republik Kongo ist fünf Monate nach dem offiziellen Ende des letzten Ausbruchs ein neuer Ebola-Fall gemeldet worden. "Der Fall betrifft einen dreijährigen Jungen, der ins Krankenhaus eingeliefert wurde und am 6. Oktober starb", erklärte das Gesundheitsministerium am Freitag. Der Fall trat demnach in Beni in der Provinz Nord-Ki...

