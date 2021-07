Kriminalität : England: Zwei 14-Jährige wegen Mordes schuldig gesprochen

Fast jede Woche gibt es in Großbritannien tödliche Messerattacken unter Jugendlichen. Nun werden zwei 14-Jährige wegen Mordes an einem 13-Jährigen verurteilt.

Reading | In England hat ein Gericht zwei 14-Jährige wegen des Mordes an einem 13-Jährigen schuldig gesprochen. Die Teenager hätten den Jungen zusammen mit einem 14 Jahre alten Mädchen in einem Park in der Stadt Reading in einen Hinterhalt gelockt, urteilte das Gericht am Montag. Einer der Verurteilten war zum Tatzeitpunkt noch 13 Jahre alt. Das Strafmaß wir...

