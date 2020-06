Buntes : „Hotel Polizei“?: 50-Jähriger wollte in Gewahrsamszelle

Der Wunsch nach einer ruhigen Nacht in einer Polizeizelle hat sich für einen 50-jährigen Bremerhavener nicht erfüllt.

von dpa

04. Juni 2020, 14:14 Uhr

Bremerhaven | Der angetrunkene Mann überwand in der Nacht zum Mittwoch auf dem Gelände der Bremerhavener Polizei ein Metalltor vor den Arrestzellen. Eine Polizei-Mitarbeiterin bemerkte die Aktion mit Staunen gegen 1.00 Uhr auf einer Überwachungskamera. „Alle wollen hier raus - keiner will hier rein“, wunderte sich die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Mann war aber ein „Stammgast“, der den verdutzten Beamten erklärte, er wolle endlich mal wieder ruhig schlafen, ohne von anderen gestört zu werden. Daraus wurde dann aber nichts. Es lagen keine rechtlichen Gründe für eine Ingewahrsamnahme vor. Der Mann musste wieder gehen.