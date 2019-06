Junger Ladendieb : Elfjähriger stiehlt Vibrator aus Drogerie – und hat Erklärung parat

Ein Elfjähriger wollte einen Vibrator aus einer Drogerie stehlen – doch am Ausgang piepte die Diebstahlwarnanlage.

von afp

13. Juni 2019, 10:51 Uhr

Saalfeld | Der Diebstahl eines Sexspielzeugs hat einen Elfjährigen aus dem thüringischen Saalfeld früh mit dem Gesetz in Konflikt gebracht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, handelte es sich wohl um eine misslungene Mutprobe. Der Junge hatte in einer Saalfelder Drogerie demnach einen Vibrator eingesteckt. Er wurde ertappt, weil die Diebstahlwarnanlage am Ausgang auslöste.

Angebliche Mutprobe

Der junge Ladendieb wurde nach seiner Entdeckung am Mittwochabend vom Personal in das Geschäftsbüro gebracht und gab den Vibrator heraus. Den hinzugerufenen Polizisten sagte er, es habe sich um eine Mutprobe gehandelt. Er wollte das Gerät demnach für eine Freundin stehlen. Das ging "gehörig schief", kommentierten die Beamten in ihrer Mitteilung den Einsatz. Der Junge wurde seiner Mutter übergeben.