Zoos : Eisbärzwillinge in Rostock - doppeltes Babyglück

Sizzel ist zum ersten Mal Mutter geworden. Große Freude im Rostocker Zoo über zwei kleine neue Bewohner. Die beiden Eisbärzwillinge sind offenbar wohlauf.

Rostock | Im Rostocker Zoo sind Eisbärzwillinge geboren worden. Eisbärin Sizzel brachte am 14. November in der Wurfhöhle zwei winzige Eisbären zur Welt, wie der Zoo am Montag berichtete. Für die Eisbäreneltern Sizzel und Akiak seien es die ersten Jungtiere. „Obwohl sie zum ersten Mal Mutter geworden ist, hat sich Sizzel als geborene Eisbärenmama entpuppt und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.