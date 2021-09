Gondelabsturz am Lago Maggiore : Einzig überlebender Junge von Seilbahn-Unglück wurde „entführt“

Der kleine Eitan ist der einzige Überlebende des Seilbahn-Unglücks vom Lago Maggiore. Am Montag hätte er wieder zu Schule gehen sollen. Doch am Wochenende wurde er vom Großvater heimlich nach Israel gebracht. Die Verwandten in Italien sind entsetzt.

Pavia | Bei dem weltweit aufsehenerregenden Seilbahn-Unglück am Lago Maggiore verlor der kleine Eitan im Frühjahr seine beiden Eltern, den Bruder und zwei Urgroßeltern. Die Anteilnahme am schweren Schicksal des einzigen Überlebenden war groß. Während die körperlichen Verletzungen des Sechsjährigen langsam heilten, entbrannte ein Sorgerechtsstreit um den Vollw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.