„Geister“-Bande : Einbrüche bei Promis in London: Lange Haftstrafen

Innerhalb weniger Wochen plünderte die Bande die Häuser mehrerer Prominenter in London. Die Männer machten dabei die größte Beute der englischen Kriminalgeschichte. Nun müssen sie ins Gefängnis.

London | Im Fall einer spektakulären Einbruchserie mit mehreren prominenten Opfern in London sind drei Männer zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Wie das Gericht in der britischen Hauptstadt am Montag mitteilte, wurde ein 24-Jähriger zu elf Jahren Haft verurteilt. Zwei weitere Männer im Alter von 44 und 45 Jahren müssen jeweils für acht Jahre und...

