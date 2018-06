Rentnerpaar wehrt sich : Einbrecher reißt bei Sprung aus dem Fenster empörten Senior mit

Auf unerwartete Gegenwehr eines älteren Paares ist ein Einbrecher im Ruhrgebiet gestoßen.

von dpa

19. Juni 2018, 12:41 Uhr

Herne | Der unbekannte Täter war in Herne am Dienstagmorgen über das zum Lüften geöffnete Schlafzimmerfenster in eine Erdgeschosswohnung geklettert, teilte die Polizei mit.

Als er auf die 70 Jahre alte Bewohnerin traf, riss der Einbrecher eine Schmuckschatulle von einem Tisch und wollte über das Fenster das Weite suchen. Doch die Seniorin bekam den Täter am Gürtel zu fassen. Ihr herbeigeeilter Gatte packte den Mann noch am Bein. Beide Männer stürzten in den Vorgarten des Hauses auf eine Grünfläche. Der Senior wurde nur leicht verletzt. Dem Täter gelang die Flucht mit der Beute, die Polizei sucht nach ihm.