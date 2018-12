"Massive Gewalteinwirkung" : Rentner-Ehepaar zu Heiligabend getötet: Täter gesucht

Im thüringischen Nordhausen ist offenbar ein Rentner-Ehepaar getötet worden. Nachbarn hatten die zwei Leichen gefunden.

von dpa

25. Dezember 2018, 15:15 Uhr

Nordhausen | Nach dem gewaltsamen Tod eines Rentner-Ehepaares an Heiligabend in Nordhausen (Thüringen) sucht die Polizei den oder die Täter. Die Obduktion der beiden Leichen habe den Verdacht auf ein Tötungsverbrechen bestätigt, sagte eine Polizei-Sprecherin am Dienstag. Es wurde nicht ausgeschlossen, dass mehrere Menschen an der Tat beteiligt waren.



Nachbarn hatten am Montagmorgen die leblosen Körper des 82 Jahre alten Mannes und seiner 80 Jahre alten Frau entdeckt und die Polizei gerufen. Das getötete Ehepaar lag nach Angaben einer Polizei-Sprecherin im Innenhof seines Grundstückes. Bei beiden habe es Anzeichen "massiver Gewalteinwirkung" gegeben. Über ein mögliches Motiv zur Tat äußerte sich die Polizei zunächst nicht.

Konkrete Hinweise auf einen möglichen Täter gebe es noch nicht, sagte ein Sprecher. Zum möglichen Tathergang wollte er sich aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht äußern. Es werden weiterhin Zeugen gesucht. Auch einen Tag nach dem grausigen Fund waren mehrere Beamte in Nordhausen unterwegs, um in der Umgebung des Tatortes zu ermitteln.