Verkehr : E-Scooter werden in Paris auf Tempo 10 gedrosselt

Die Mikromobilität kann mitunter recht gefährlich sein. Vor allem in einer vollen Stadt wie Paris. Deshalb wurden für E-Scooter neue Regeln aufgestellt.

Paris | Das Tempo von E-Scootern wird in Paris von den drei großen Vermietern seit Montag in Teilen des Zentrums auf Tempo 10 gedrosselt. Betroffen sind Gebiete, in denen E-Scooter und Fußgänger sich bislang oft in die Quere kamen, berichtete die Zeitung „Le Parisien“. Dazu gehören touristische Attraktionen, Parks, Schulen und Plätze. Auf Initiative der St...

