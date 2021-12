Katastrophe : Dutzende Opfer bei Hausbrand in Japan befürchtet

Es ist eine der schlimmsten Brandkatastrophen in Japan seit Jahrzehnten. Gut zwei Dutzend Tote werden befürchtet, nachdem in der Millionenmetropole Osaka ein Brand in einem Hochhaus ausbrach.

Osaka | Bei einem der verheerendsten Hochhausbrände in Japan seit 20 Jahren sind vermutlich mehr als zwei Dutzend Menschen ums Leben gekommen. Der Brand geht möglicherweise auf Brandstiftung zurück. Die Beamten in der Millionen-Metropole Osaka gingen Informationen nach, wonach ein Mann in seinen 60ern am Unglücksort eine Flüssigkeit aus einer Papiertüte ve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.