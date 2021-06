In Düsseldorf : Kind gerät mit Blitz in Kontakt und wird dann von Auto angefahren

Ein Blitz schlägt in Düsseldorf in der Nähe einer Radfahrergruppe ein – dabei wird ein Mädchen lebensgefährlich verletzt.

Düsseldorf | Nach einem Blitzeinschlag ist ein Kind mit seinem Fahrrad in Düsseldorf gestürzt und von einem Auto angefahren worden. Das zwölfjährige Mädchen sei lebensgefährlich verletzt worden, wie ein Feuerwehrsprecher am Freitagabend mitteilte. Blitz schlägt in Nähe von Radfahrergruppe ein Demnach war ein Blitz am Abend nahe der Gruppe aus mehreren Radfah...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.