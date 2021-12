Kriminalität : „Drüben wird geschossen“ - Was geschah in Fischerhude?

Fischerhude ist ein idyllischer Ort mit alten Fachwerkhäusern und leise plätschernden Nebenflüsschen. Und seit Dienstag auch ein Ort, an dem eine Bluttat geschah, die sich niemand erklären kann.

Ottersberg | Es ist gegen 16.45 Uhr am Dienstag, als Sabine Sammann das Telefongespräch mit einer Freundin beenden muss. Es hat an der Tür geklingelt. Diesen Moment wird die 49-Jährige aus Fischerhude wohl nie vergessen: Vor ihr steht eine blutüberströmte Frau. „Helft mir! Drüben wird geschossen“, sagt die Schwerverletzte. Die Nachbarin lässt sie sofort herein,...

