Polizeieinsatz : Drogenrazzien in NRW: Polizei hebt Marihuana-Ring aus

Wieder eine Großrazzia in NRW - wieder wegen sogenannter Encrochats. Der Messenger-Dienst der Unterwelt wird von den Ermittlern entschlüsselt und führt sie zu einem Marihuana-Ring.

Hagen | Bei einem großen Einsatz gegen die organisierte Drogenkriminalität hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen insgesamt elf Objekte in neun Städten durchsucht. „Es geht um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz“, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizei in Hagen am Morgen. Laut Staatsanwaltschaft wurden sieben Verdächtige vorläufig festgenommen. N...

