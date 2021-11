Ermittlungen in Magdeburg : Drogen statt Süßigkeiten: Mann verteilt an Halloween Cannabis an Kinder

Weder Süßes, noch Saures: Ein Mann aus Magdeburg hat sich an Halloween einen schlechten Scherz erlaubt und Kindern Drogen ausgehändigt. Wie die Elf- und Zwölfjährigen darauf reagierten.

Mageburg | An Halloween hat ein Mann an seiner Wohnungstür Kindern Drogen übergeben. Am Sonntagabend hatten die drei Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren in Magdeburg bei dem 49-Jährigen geklingelt und nach Süßigkeiten gefragt, der Mann reichte ihnen daraufhin eine Tüte mit Betäubungsmitteln, wie die Polizei am Montag mitteilte. Laut einer Sprecherin hat es ...

