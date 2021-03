In Bayern : Tragisches Unglück: Dreijähriges Mädchen von Paket-Transporter überrollt

Der Fahrer des Transporters hatte beim Rangieren das Kind übersehen. Für die Dreijährige kam jede Hilfe zu spät.

Painten | In Bayern ist am Samstag ein dreijähriges Mädchen von einem rückwärts fahrenden Transporter überrollt und tödlich verletzt worden. Zuvor hatte der 42 Jahre alte Fahrer an einem Wohnhaus in Painten Pakete zugestellt, wie die Polizei mitteilte. Das Unglück ereignete sich demnach, als er den Innenhof verlassen wollte und das Kind bei einem Rangiermanö...

