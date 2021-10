In Brandenburg : Fußgängerin von SUV erfasst: Drei schwere Unfälle – fünf Tote

Fünf Menschen verlieren am Wochenende auf Brandenburgs Straßen ihr Leben. Zwei von ihnen hatten ihr Leben noch vor sich, saßen im Wagen eines 17-Jährigen. In den anderen Fällen trifft es jeweils Familien.

Potsdam | Bei drei schweren Unfällen sind am Wochenende in Brandenburg fünf Menschen ums Leben gekommen: Eine Fußgängerin wurde von einem SUV erfasst, zwei Jugendliche starben nach dem Aufprall ihres Auto auf einen Baum und eine 65-Jährige und ihr 31 Jahre alter Sohn wurden tödlich verletzt, als ihr Transporter an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Zug...

