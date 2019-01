Nordrhein-Westfalen : Drei Festnahmen nach schwerem sexuellem Missbrauch von Kindern

Im Zentrum der Ermittlungen scheint ein Campingplatz zu stehen.

von dpa

29. Januar 2019, 14:45 Uhr

Detmold | In etlichen Fällen sollen drei Verdächtige Kinder schwer sexuell missbraucht haben. Die Verdächtigen seien im Kreis Lippe festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Bei den Opfern handele es sich um Kinder im Alter von 4 bis 13 Jahren. Die Ermittler gehen von einer Vielzahl von Taten aus.

Ein möglicher Tatort sei ein Campingplatz, sagte eine Polizeisprecherin. Über diesen Ort hatte zuvor online der "WDR" berichtet. Weitere Hintergründe und Details zu den Festnahmen wollen die Behörden erst am Mittwoch in Detmold bekannt geben. Nach "WDR"-Recherchen soll die Polizei auch in den Niederlanden ermittelt haben.