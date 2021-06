Raumfahrt : Drei Chinesische Astronauten starten zu neuer Raumstation

Erstmals seit fünf Jahren bringt China wieder eigene Astronauten ins All. Sie sollen wichtige Funktionen der im Bau befindlichen Raumstation „Tiangong“ testen – und könnten einen Rekord brechen.

Peking | Drei chinesische Astronauten haben sich auf den Weg zu Chinas im Bau befindlicher Raumstation gemacht. Ein Raumschiff mit den Astronauten Nie Haisheng, Liu Boming und Tang Hongbo an Bord hob am Morgen vom Raumfahrtbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi ab. Auch interessant: Nach verpatztem Start: China schickt Raumschiff ins All Die Reise ist die ers...

