Doppelmord in Rheinland-Pfalz : Er soll zwei Menschen getötet haben – Tatverdächtiger stellt sich

Mit großem Aufgebot hatte die Polizei in Rheinland-Pfalz nach dem 38-Jährigen gefahndet.

Weilerbach | Zwei Tage nach dem Fund zweier Leichen in einem Haus in Rheinland-Pfalz hat sich der Tatverdächtige gestellt. Der Mann habe sich am Donnerstag kurz vor 14 Uhr auf einer Polizeidienststelle in Kaiserslautern gemeldet, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz. Er steht im Verdacht, seine Mutter und einen Mann am Dienstag in Weilerbach bei Kais...

