Trauriges Entlein in Japan : Donald-Duck-Puppe wartet seit 30 Jahren auf Abholung und wird zum Star

Der vergessene Donald ist mittlerweile ein kleiner Star geworden.

von dpa

21. Januar 2019, 10:21 Uhr

Tokio | Es ist vielleicht die am liebevollsten aufbewahrte Fundsache der Welt: Ein Heimatmuseum in Nordjapan kümmert sich seit 30 Jahren mit Herzblut um eine kleine Donald-Duck-Puppe, die ein Besucher damals auf dem Museumsparkplatz verloren hatte. Damit das kleine Entlein auch nach all den Jahrzehnten des Wartens in Form bleibt, habe man den kleinen Donald gebadet und ihm ein Kleidchen gehäkelt, sagte eine Sprecherin am Montag.

Auf den Fotos, die das Museum in Tsuruoka in der derzeit tief eingeschneiten Provinz Yamagata auf Twitter hochgeladen hat, trägt die Puppe sogar ein Mützchen.

Manchmal bekommt Donald auch Besuch:

An Weihnachten gab es leckere Süßigkeiten:

Mancher Besucher des Museums komme eigens, um Donald Duck zu sehen, erzählte die Sprecherin. Und so wartet das traurige Entlein an der Rezeption auch weiter auf seinen Besitzer. Bislang hat sich aber noch niemand gemeldet.