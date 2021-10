Bericht des ADAC : Dieselpreis klettert an deutschen Tankstellen auf Rekordhoch

Der alte Höchststand beim Dieselpreis hierzulande lag bei 1,554 Euro pro Liter. Dieser wurde nun nochmal überstiegen.

Berlin | Der Dieselpreis ist in Deutschland auf ein Rekordhoch gestiegen. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Sonntags lag er bei 1,555 Euro pro Liter, wie der ADAC am Montag mitteilte, und übertraf damit den alten Höchststand von 1,554 Euro aus dem August 2012. Mehr in Kürze ...

